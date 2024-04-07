Шредер призвал Шольца к миру на Украине

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее участвовать в разработке дипломатических вариантов урегулирования конфликта на Украине, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер , передает газета Süddeutsche Zeitung.
«Мы (СДПГ) должны позаботиться о том, чтобы все это (конфликт на Украине), так или иначе, закончилось», – призвал он.
Политик обратил внимание на действия лидера партии Рольфа Мютцениха, который призвал к замораживанию кризиса в пользу возможного дипломатического решения. По словам Шредера, работа в этом направлении поможет СДПГ восстановить свой авторитет как антивоенной партии.
Шредер также призвал Францию поддержать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
« Я твердо убежден, что Путин также заинтересован в этом», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц раскрыл причины помощи Украине.
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