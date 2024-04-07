В Совфеде рассказали о последствиях объединениях Молдавии и Румынии

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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале объяснил последствия объединения Молдовы и Румынии. Депутат Пушков выразил уверенность, что объединение стран негативно скажется на Кишиневе.
«Премьер Румынии – за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап – довести дело до поглощения Молдавии Румынией», – заявил сенатор.
Если это произойдет, Молдова станет самой бедной провинцией самой небогатой страны Европейского союза, добавил он. По мнению Пушкова, именно к этому стремится президент Молдавии Майя Санду.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что объединение Молдавии и Румынии «несет реальные риски».
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