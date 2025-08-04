Швейцарское издание: Миграция в РФ из недружественных стран вызывает впечатление

04 августа 2025, 05:43

Tages-Anzeiger: 1,5 тыс. иностранцев подали на ВНЖ в РФ за полгода

Фото: istock/Anze Furlan / psgtproductions

Швейцарское издание Tages-Anzeiger констатировало значительный поток мигрантов из западных стран в Россию по указу Владимира Путина о поддержке носителей традиционных ценностей, несмотря на санкции и логистические сложности.