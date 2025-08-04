Швейцарское издание: Миграция в РФ из недружественных стран вызывает впечатление
Швейцарское издание Tages-Anzeiger констатировало значительный поток мигрантов из западных стран в Россию по указу Владимира Путина о поддержке носителей традиционных ценностей, несмотря на санкции и логистические сложности.
Согласно данным МВД России, 1,5 тысячи граждан «недружественных государств» подали заявления на временное проживание (ВНЖ) в РФ за первые шесть месяцев 2025 года. Как отмечает Tages-Anzeiger, цифра впечатляет на фоне санкционного давления, отсутствия прямых авиарейсов и сложностей с переводом активов.
Миграционный механизм запущен указом президента РФ от августа 2024 года. Документ позволяет иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, получить ВНЖ вне квот и без экзаменов по языку/истории. В издании подчеркивают, что формулировка создаёт правовой коридор для западных диссидентов и критиков либеральной повестки.
Параллельно в России тестируют новые миграционные фильтры: с декабря 2024 года в московских аэропортах и Оренбургской области собрано свыше 4 млн биометрических образцов иностранцев в режиме реального времени. В Госдуме также обсуждают обязательную верификацию для иностранцев на дэйтинг-платформах — профиль в ЕБС позволит блокировать нелегальные контакты.
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