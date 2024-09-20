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Для Венгрии не важно, продлит ли Киев транзит российского газа через Украину со следующего года, поскольку есть газопровод «Турецкий поток». Об этом в рамках 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Это не наши проблемы, нас это не касается, потому что мы заранее построили «Турецкий поток», — сказал Сийярто, добавив, что вопрос транзита актуален для других государств Европы.Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский хочет поставить точку в украинском конфликте в этом году. Политик вновь упомянул в своей речи так называемый второй саммит мира.
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