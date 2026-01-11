«Мы отказываемся!»: Орбан объяснил, чем обернется для Европы очередной финансовый транш Украине
Орбан: помощь Украине на €800 млрд обернется крахом для Европы
Передача Евросоюзом €800 млрд помощи Украине может обернуться серьезными последствиями для экономики Европы. Об этом 11 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Киев запрашивает €800 млрд на ближайшие десять лет, при этом расходы на военные нужды в эту сумму не входят.
«Украина требует €800 млрд в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. <...> Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху», — поделился Орбан в X.Он также отметил, что, по его мнению, подобная поддержка со стороны Брюсселя фактически вынуждает Венгрию отказаться от внутренних социальных программ — поддержки семей, пенсий, доступной энергии, финансирования больниц и «справедливых налогов». Орбан подчеркнул, что Будапешт намеревается ставить интересы венгерских граждан выше всего.
Ранее сообщалось, что Словакия отказалась предоставлять Украине военную помощь.