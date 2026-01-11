Достижения.рф

«Мы отказываемся!»: Орбан объяснил, чем обернется для Европы очередной финансовый транш Украине

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Передача Евросоюзом €800 млрд помощи Украине может обернуться серьезными последствиями для экономики Европы. Об этом 11 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



По его словам, Киев запрашивает €800 млрд на ближайшие десять лет, при этом расходы на военные нужды в эту сумму не входят.

«Украина требует €800 млрд в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. <...> Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху», — поделился Орбан в X.
Он также отметил, что, по его мнению, подобная поддержка со стороны Брюсселя фактически вынуждает Венгрию отказаться от внутренних социальных программ — поддержки семей, пенсий, доступной энергии, финансирования больниц и «справедливых налогов». Орбан подчеркнул, что Будапешт намеревается ставить интересы венгерских граждан выше всего.

Ранее сообщалось, что Словакия отказалась предоставлять Украине военную помощь.
Никита Кротов

