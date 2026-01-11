«Мы отказываемся!»: Орбан объяснил, чем обернется для Европы очередной финансовый транш Украине

11 января 2026, 21:09

Орбан: помощь Украине на €800 млрд обернется крахом для Европы

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Передача Евросоюзом €800 млрд помощи Украине может обернуться серьезными последствиями для экономики Европы. Об этом 11 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.





По его словам, Киев запрашивает €800 млрд на ближайшие десять лет, при этом расходы на военные нужды в эту сумму не входят.





«Украина требует €800 млрд в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. <...> Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху», — поделился Орбан в X.