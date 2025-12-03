Силуанов: текущий диапазон курса рубля может сохраниться на будущий период
Министр финансов России Антон Силуанов уверен, что текущий курс рубля останется на стабильном уровне.
Он отметил, что недавний диапазон валютных колебаний выглядит сбалансированным. Это основано на анализе платежного баланса страны.
В интервью Радио РБК на форуме ВТБ «Россия зовет!» министр подчеркнул важность привыкания к новым курсовым соотношениям. Силуанов считает, что экономике необходимо учиться работать в нынешних условиях.
