Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Мир больше не будет однополярным, гегемонию Запада завершил российский лидер Владимир Путин. Об этом в интервью египетскому телеканалу TEN TV заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Какой же это однополярный мир, если лидеры крупнейших стран, Китая и России, сидят бок о бок на Красной площади и отмечают наш российский день, наш российский праздник? И рядом сидят другие лидеры, ваши лидеры, лидеры других стран и вместе аплодируют, и радуются», — сказала Симоньян.
По ее словам, мир больше не будет однополярным, гегемония завершилась, а закончил её Владимир Владимирович Путин, подчеркнула Симоньян.
Ранее Путин объявил, что главным гостем Парада Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Переговоры с китайским лидером оказались плодотворными, и Путин подтвердил свой визит в Китай в сентябре.
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