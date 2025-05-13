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Симоньян: гегемонии Запада больше нет, её закончил Владимир Путин

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Мир больше не будет однополярным, гегемонию Запада завершил российский лидер Владимир Путин. Об этом в интервью египетскому телеканалу TEN TV заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Какой же это однополярный мир, если лидеры крупнейших стран, Китая и России, сидят бок о бок на Красной площади и отмечают наш российский день, наш российский праздник? И рядом сидят другие лидеры, ваши лидеры, лидеры других стран и вместе аплодируют, и радуются», — сказала Симоньян.

По ее словам, мир больше не будет однополярным, гегемония завершилась, а закончил её Владимир Владимирович Путин, подчеркнула Симоньян.

Ранее Путин объявил, что главным гостем Парада Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Переговоры с китайским лидером оказались плодотворными, и Путин подтвердил свой визит в Китай в сентябре.

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В мире начался очередной вооруженный конфликт
Al Mayadeen: в Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи
13 мая 2025, 00:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.
В столице Ливии городе Триполи наблюдаются танки и военная техника. Местный аэропорт временно ограничил свою работу. При этом замечена эвакуация самолетов из аэропорта Митига. Воздушные судна в воздухе перенаправлены на Мисурату.

Правоохранители просят граждан не выходить из своих домов. Временно закрыты все учебные заведения.

На опубликованных видео в СМИ видны вспышки в небе, принадлежность которых неизвестна.

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Госдеп США: Рубио поблагодарил Фидана за организацию переговоров РФ и Украины
13 мая 2025, 00:27

Фото: iStock/cenkertekin

Госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Турции Хакана Фидана за помощь в организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.
В заявлении говорится, что между Рубио и Фиданом произошел телефонный разговор. В ходе него госсекретарь: «поблагодарил Турцию за прием и содействие прямым переговорам России и Украины, а также приветствовал возможность немедленного прекращения огня».

Помимо этого политики обсудили неофициальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Анталье, которая состоится 14-15 мая. О том, что именно говорили Рубио и Фидан, не уточняется.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ начать переговоры без предварительных условий о прекращении боевых действий на Украине. ​Диалог с ​киевскими властями предлагается возобновить 15 мая.

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Профессор Малинен: русские хотели стать частью Европы, а не конфликта
12 мая 2025, 23:30

Фото: iStock/ffikretow

По словам профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, Россия хотела стать частью Европы, а не конфликта с Западом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Русские хотели стать частью Европы. Путешествовать, заниматься бизнесом, интегрироваться. Они никогда не хотели этой войны и надеялись, что она скоро закончится», — написал Малинен.

Помимо этого профессор отметил, что граждане РФ начинают реально верить в то, что Европа их ненавидит. Такое явление и в общем всю ситуацию на континенте Малинен назвал опасной, а ЕС находится на поворотной точке, которой не было десятилетия.

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Власти Германии отказались обсуждать отправку ракет Taurus Украине
Euractiv: власти ФРГ отказались публично обсуждать отправку ракет Taurus Украине
12 мая 2025, 23:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Правительство Германии отказалось от публичных обсуждений по поводу отправки крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что власти решили отказаться публично обсуждать предоставление Taurus после вступления Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Помимо этого представитель Минобороны страны подчеркнул, что тема отправки ракет слишком раздута, а эффективность оружия переоценена. Данная позиция поддерживается и самим Мерцом.

При этом Бердин продолжит предоставлять Киеву вооружение, но какое именно, публично афишироваться не будет.

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Истринские офтальмологи спасли зрение автолюбителю с проволокой в глазу
12 мая 2025, 17:29

Фото: пресс-служба Минздрава ​МО

Врачи Истринской больницы спасли зрение пациенту, которому в глаз отлетела проволока. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила в отделение офтальмологии 38-летнего мужчину с проволокой в глазу и серьёзным болевым синдромом. Он ремонтировал деталь машины в своем гараже, и при работе болгаркой кусок проволоки отлетел ему в глаз. Защитными очками автолюбитель не пользовался.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Проволока вошла на 2 см, что привело к потери давления внутри глаза. Необходимо было всё промыть и восстановить тонус, не допуская осложнений. Операция под местной анестезией длилась 1 час 20 минут. Травма была серьёзной. Лишь по счастливой случайности проволока не задела сетчатку», – рассказала заведующая офтальмологическим отделением Истринской больницы Зарема Дреева.
Сразу после операции пациент почувствовал облегчение. В больнице он провел неделю и был выписан на амбулаторное наблюдение. Сейчас зрение у него восстановилась на 90%.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе со шлифовальной машиной и другими инструментами. Нужно пользуйтесь такими защитными средствами, как очки, перчатки и шлем.

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