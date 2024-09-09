Симоньян назвала две причины санкций США против RT и «России сегодня»

Фото: сайт Кремля
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала два обоснования санкциям США в отношении российских СМИ. Об этом она заявила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, одна из причин – успех RT.
Вторая причина, по мнению Симоньян, – предстоящие президентские выборы в США.
Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.
Читайте также:
Симоньян высказалась о санкциях США против RT
Такер Карлсон рассказал о действиях США против российских СМИ
Экс-кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ
«Только за прошлый год англоязычные наши проекты [набрали] почти 14 миллиардов просмотров. Это им больно. Это больше, чем у наших ближайших конкурентов – «Би-Би-Си», CNN», – заявила она
Вторая причина, по мнению Симоньян, – предстоящие президентские выборы в США.
«Это уже отработанный у них сценарий: как выборы, надо быстренько всех отвлечь Россией», – добавила она.
Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.
Читайте также:
Симоньян высказалась о санкциях США против RT
Такер Карлсон рассказал о действиях США против российских СМИ
Экс-кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ
Александр Климов