Симоньян предрекла начало третьей мировой войны из-за ближневосточного конфликта

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать предпосылкой к началу третьей мировой войны. Об этом в эфире программы «Право знать» на ТВЦ сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Комментируя предстоящие президентские выборы в США, Симоньян заявила, что до них ещё нужно дожить. При этом она не стала давать прогноз их результатам, поскольку, по её мнению, они всегда непредсказуемы.
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Анастасия Чинкова