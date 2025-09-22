Сын Трампа публично спародировал отца

22 сентября 2025, 13:36

NYP: Сын Трампа спародировал отца на церемонии прощания с Чарли Кирком

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Младший сын президента США Дональда Трампа спародировал отца на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Видео с его выступлением опубликовал таблоид New York Post (NYP) в своем YouTube-канале.





Наследник американского лидера заявил, что ему часто делают замечания из-за его публикаций в социальных сетях. Он согласился с тем, что иногда может выкладывать «крайне неуместные мемы». По словам Трампа-младшего, он даже выслушивал нотации от отца, который ему звонил по этому поводу.

«Знаешь, Дон, Дон, ты слишком агрессивен в соцсетях. Дон, расслабься», — так предприниматель пародировал на сцене манеру речи своего родителя.