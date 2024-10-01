Американцев атаковали «Катюшами»: последняя информация об эскалации в Ираке

Фото: istock/Bill Chizek
В Багдаде, у международного аэропорта, произошла атака на военную базу, где размещены силы США. По информации агентства Рейтер, на базу были выпущены по меньшей мере две ракеты «Катюша», однако силы противовоздушной обороны смогли их перехватить.
Иракские военные чиновники подтвердили информацию о ракетном обстреле. Ситуация на месте остается под контролем, и дополнительные меры безопасности принимаются для защиты американских войск и иракских сил.
Атака произошла на фоне усиливающейся напряженности в регионе, и пока не сообщается о пострадавших или повреждениях на базе. Власти Ирака продолжают расследование инцидента, чтобы установить возможные источники атаки и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США. Контракты предоставляют поддержку Центру информационного анализа, который является частью Центра технической информации Министерства обороны.
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Атака произошла на фоне усиливающейся напряженности в регионе, и пока не сообщается о пострадавших или повреждениях на базе. Власти Ирака продолжают расследование инцидента, чтобы установить возможные источники атаки и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США. Контракты предоставляют поддержку Центру информационного анализа, который является частью Центра технической информации Министерства обороны.
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Елена Перлова