СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной

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Следственный комитет Российской Федерации после крушения самолета под Коломной возбудил уголовное дело. Об этом пишет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности.
Ранее сообщалось, что самолет совершал тестовый полет после планового ремонта. Лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Пропал с радаров в 15 часов. Борт перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Самолет рухнул в лесу и взорвался. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Данные об авиакатастрофе подтвердили в МЧС России.
Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что самолет совершал тестовый полет после планового ремонта. Лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Пропал с радаров в 15 часов. Борт перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Самолет рухнул в лесу и взорвался. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Данные об авиакатастрофе подтвердили в МЧС России.
Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова