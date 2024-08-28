Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский понёс серьёзные потери после атаки на Курскую область, что привело к крупному поражению украинских войск в Донбассе. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом... Он заплатил за это огромную цену», — отметил Риттер.Риттер также подчеркнул, что российские войска на сегодняшний день демонстрируют значительные успехи в Донбассе.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила Орловку в ДНР, а командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил о самом массированном ударе по объектам критической инфраструктуры Украины со стороны ВС России.
Ранее сообщалось, что ВС РФ могут в ближайшее время взять под контроль еще один населенный пункт на покровском направлении. Речь идет о городе Селидово. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. Он отметил, что украинские войска не успели выстроить линию обороны в Селидово. По его словам, это даст возможность ВС России «максимально сохранить» город.
Читайте также:
Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»
Алаудинов раскрыл, как продвинулись ВС РФ под Курском
ВСУ снова атаковали: глава округа в Брянске серьезно пострадал
Елена Перлова