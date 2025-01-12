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Аналитик по международным отношениям и безопасности Марк Слебода заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский боится сдаваться из-за провала в Курской области. Об этом он сообщил во время беседы с журналистской Рэйчел Блевинс.
«Зеленский вложил так много политического капитала в этот провалившийся крестовый поход дураков на Курскую область, что он боится последствий, если просто сдастся», — обратил внимание Марк Слебода.
Аналитик по международным отношениям и безопасности уточнил, что сейчас украинская армия (ВСУ) не может ничего противопоставить Вооруженным силам Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Россия не была инициатором конфликта на Украине. Однако сейчас ситуация складывается так, что российские войска вполне могут занять всю территорию Украины, отметил обозреватель газеты Myśl Polska.
По его словам, сегодня ситуация для Киева выглядит трагично.
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Ольга Енгалычева