Стали известны новые подробности стрельбы на пляже в Сиднее
Shot: россияне покинули пляж Бонди в Сиднее перед стрельбой
Российские туристы успели покинуть пляж Бонди в Австралии незадолго до инцидента со стрельбой во время празднования Хануки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации источника, пара из Сочи пришла на мероприятие у берега, но примерно за 15 минут до начала стрельбы ушла, чтобы вовремя добраться до аэропорта.
Ранее сообщалось, что на побережье Сиднея двое мужчин открыли огонь по собравшимся. В результате погибли десять человек, около 60 получили ранения.
Одного из нападавших, как утверждается, помог остановить случайный прохожий.
