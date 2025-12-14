Достижения.рф

Стали известны новые подробности стрельбы на пляже в Сиднее

Shot: россияне покинули пляж Бонди в Сиднее перед стрельбой
Фото: istockphoto/nixki

Российские туристы успели покинуть пляж Бонди в Австралии незадолго до инцидента со стрельбой во время празднования Хануки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.



По информации источника, пара из Сочи пришла на мероприятие у берега, но примерно за 15 минут до начала стрельбы ушла, чтобы вовремя добраться до аэропорта.

Ранее сообщалось, что на побережье Сиднея двое мужчин открыли огонь по собравшимся. В результате погибли десять человек, около 60 получили ранения.

Одного из нападавших, как утверждается, помог остановить случайный прохожий.

Никита Кротов

