Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
Мировое сообщество должно осудить и раскритиковать убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье. Такое заявление сделал глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщают РИА Новости.
«Убийство Кивы — еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины», — заявил Слуцкий.Он также отметил, что крайне показательной станет реакция мирового сообщества.
«Если не последует резкого осуждения убийства, <...> значит — <...> покрывательство государственного терроризма на Украине», — считает политик.Ранее советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что причиной убийства является стремления запугать украинцев, которые хотят переехать в РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак