Смерть Грэма может ослабить антироссийское лобби на Западе
Политолог Зудин: смерть Грэма* способна ослабить антироссийское лобби
Смерть американского сенатора Линдси Грэма*, который был одним из главных русофобов США, не приедет к отмене санкций против России, тем не менее антироссийское лобби немного ослабнет. Так считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
В разговоре с URA.RU политолог отметил, что в правящем классе США давно сформировались сильные антироссийские настроения, несмотря на отличающиеся политические взгляды республиканцев и демократов.
«Смерть одного из главных русофобов Штатов, конечно же, не закроет полностью дорогу санкциям против России. Но с учетом той активности, которую проявлял Грэм* на антироссийском направлении, можно предположить, что антироссийское лобби немного ослабнет», — не исключил Зудин.
Напомним, Грэм* скончался 11 июля в Вашингтоне через день после возвращения из Киева. Ему был 71 год. Причиной смерти называется осложнение болезни сердца.