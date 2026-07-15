Смерть Грэма может ослабить антироссийское лобби на Западе

15 июля 2026, 19:50

Политолог Зудин: смерть Грэма* способна ослабить антироссийское лобби

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Смерть американского сенатора Линдси Грэма*, который был одним из главных русофобов США, не приедет к отмене санкций против России, тем не менее антироссийское лобби немного ослабнет. Так считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.





В разговоре с URA.RU политолог отметил, что в правящем классе США давно сформировались сильные антироссийские настроения, несмотря на отличающиеся политические взгляды республиканцев и демократов.





«Смерть одного из главных русофобов Штатов, конечно же, не закроет полностью дорогу санкциям против России. Но с учетом той активности, которую проявлял Грэм* на антироссийском направлении, можно предположить, что антироссийское лобби немного ослабнет», — не исключил Зудин.