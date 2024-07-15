«Сместил фокус»: Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев, который стартует в понедельник.
Отмечается, что политик сместил фокус на «призыв к единству».
В воскресенье сын Трампа сообщил о прибытии отца в Милуоки в штате Вирджиния для участия в съезде Республиканской партии, на котором его должны официально признать кандидатом в президенты США. Решение о визите политик принял, несмотря на совершённое в отношении него покушение в субботу. 20-летний житель штата Пенсильвания, где Трамп выступал перед избирателями, совершил несколько выстрелов в 100 метрах от сцены с политиком. В результате экс-президент был ранен в ухо. Стрелка ликвидировали.
Читайте также:
Трамп прибыл в Милуоки для участия в съезде республиканцев
«Если его не убьют»: Медведев заявил о победе Трампа в предвыборной гонке
«Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа
Анастасия Чинкова