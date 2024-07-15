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«Сместил фокус»: Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев

Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев после покушения
15 июля 2024, 04:52
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев, который стартует в понедельник.


Отмечается, что политик сместил фокус на «призыв к единству».

В воскресенье сын Трампа сообщил о прибытии отца в Милуоки в штате Вирджиния для участия в съезде Республиканской партии, на котором его должны официально признать кандидатом в президенты США. Решение о визите политик принял, несмотря на совершённое в отношении него покушение в субботу. 20-летний житель штата Пенсильвания, где Трамп выступал перед избирателями, совершил несколько выстрелов в 100 метрах от сцены с политиком. В результате экс-президент был ранен в ухо. Стрелка ликвидировали.

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#сша
#партия
#выборы
#кандидаты
«Кандидат-супергерой»: в РАН указали на необходимость смены тактики демократов в США
Эксперт Васильев: в США тактика демократов должна смениться
15 июля 2024, 05:07

Фото: iStock/vchal

Представителям Демократической партии США следует пересмотреть предвыборную тактику после покушения на республиканца Дональда Трампа. Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сообщил в беседе с РБК.
До покушения демократы придерживались тактики обращения внимания на женщин и этнические меньшинства и представляя Трампа в виде злодея. Теперь же, по словам Васильева, нужен такой кандидат, который под пулями вёл бы себя в рамках канонических американских сериалов о супергероях.

В настоящее время на фоне покушения на Трампа давление на нынешнего главу государства спало. Однако оно может вскоре вновь возрасти. Меньше месяца остаётся до съезда партии, где нужно будет точно определиться с кандидатом. А до самих выборов – около четырёх месяцев. Всё это говорит о том, что против демократов работает время. Если они захотят сменить Байдена, то уже вряд ли успеют раскрутить нового кандидата.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#кандидаты
#сша
#выборы
#президент
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Китай объявил о проведении военных учений в Южно-Китайском море
15 июля 2024, 04:47

Фото: iStock/NickolayV

Китай с 15 по 16 июля проведёт военные учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщается в документе, размещённом на сайте Управления по морским делам КНР.
Отмечается, что в связи с проведением учений вводятся ограничения на судоходство. Оно будет полностью запрещено в некоторых районах моря с 9:00 (04:00 мск) 15 июля по 19:00 (14:00) 16 июля.

В сообщении не сказано, какие силы и средства будут задействованы в этих учениях.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов к симметричному ответу на введённые администрацией США визовые ограничения. Речь идёт об ограничениях на выдачу виз некоторым китайским чиновникам.

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#китай
#учения
#море
#военные
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Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию
Politico: ЕС созовёт саммит ради бойкота встречи глава МИД в Будапеште
15 июля 2024, 03:56

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз собирается организовать саммит в ходе проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать её из-за визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом пишет издание Politico.
Ранее издание писало, что страны Евросоюза планируют наказать Венгрию за визиты Орбана в Россию и Китай. Ряд послов Евросоюза предложил бойкотировать неофициальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, запланированную на конец августа.

Отмечается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается созвать министров на свой саммит по иностранным делам во время аналогичного саммита Орбана.

Если такой план сработает, то в Венгрию никто не приедет, что покажет стране, что она не может говорить от лица всего Евросоюза, сообщил один из собеседников издания.

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#китай
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Байден выступил перед нацией после покушения на Трампа
Байден: политическим страстям в США пора утихнуть
15 июля 2024, 03:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политическим страстям в США «пора утихнуть», а насилие не должно становиться нормой, поскольку ему не место в стране. Такие заявления сделал американский президент Джо Байден в ходе специального обращения к нации, в связи с покушением на Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что в Америке нет места для насилия, каким бы оно ни было, поэтому американцы не должны позволять, чтобы оно становилось нормой.

По словам Байдена, в преддверии выборов политические страсти в стране довольно сильно накалились, поэтому им пора остыть. И ответственность за это лежит на каждом гражданине.

Глава государства признал, что между ним и Трампом существуют разногласия, а ставки на выборах крайне высоки, что неизбежно при демократии. Однако политика не должна становиться полем боя.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#политика
#выборы
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Трамп прибыл в Милуоки для участия в съезде республиканцев
Сын Трампа сообщил о прибытии отца в Малуоки на съезд Республиканской партии
15 июля 2024, 03:27

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в город Милуоки штата Висконсин для участия в национальном съезде Республиканской партии. Об этом в соцсети Х написал сын политика Эрик Трамп.
К посту, в котором сообщается о прибытии политика в Милуоки, Трамп-младший прикрепил видео приземления самолёта, снятое из кабины пилотов.

Ранее Трамп заявил, что несмотря на произошедшее в субботу покушение, посетит съезд Республиканской партии. Уточняется, что в ходе этого мероприятия политика официально выдвинут кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.

Покушение на Трампа было совершено в субботу во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

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#дональд трамп
#сша
#партия
#выборы
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«Если его не убьют»: Медведев заявил о победе Трампа в предвыборной гонке
Медведев заявил, что Трамп уже победил в предвыборной гонке, если его не убьют
15 июля 2024, 01:06

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп «уже победил» в предвыборной гонке после покушения, «если его не убьют». Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, опубликовав пост в соцсети Х.
В субботу произошло покушение на Трампа во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Томас Мэтью Крукс, проживающий в штате, прятался на крыше здания, находящегося в 100 метрах от сцены. Он произвёл несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали, а политика экстренно доставили в больницу. В настоящее время он чувствует себя хорошо и готов посетить съезд Республиканской партии, который состоится в понедельник.

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#дональд трамп
#выборы
#сша
#дмитрий медведев
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Демократы обсуждают смену тактики Байдена в отношении Трампа после покушения
15 июля 2024, 00:43

Фото: iStock/lucky-photographer

Представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались определить, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.

Один высокопоставленный демократ сообщил, что в партии есть сомнения касаемо уместности словесных нападок на Трампа на этой неделе после произошедшего.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#политика
#выборы
#президент
#кандидаты
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Лукашенко примет участие в выборах в 2025 году, заявила экс-глава ЦИК Белоруссии
14 июля 2024, 23:51

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2025 году будет участвовать в выборах главы государства, при этом власти примут меры, чтобы они не были безальтернативными. Об этом экс-глава ЦИК страны Лидия Ермошина, занимавшая пост в 1996-2001 годах, заявила в эфире телеканала СТВ.
Она подчеркнула, что Лукашенко как ответственный человек «не бросит народ и страну в беде». Также она добавила, что президент понимает, что в настоящее время нет других достойных кандидатов.

В связи с этим Ермошина выразила надежду на то, что Лукашенко примет участие в выборах главы государства.

Кроме того, экс-председатель ЦИК добавила, что на предстоящих выборах не будет «оголтелой оппозиции», но не исключены кандидаты, которые, однако, не дойдут до кандидатства.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#выборы
#президент
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Украина исподтишка заблокировала поездку Порошенко в США
«Европейская солидарность»: Киев исподтишка заблокировал визит Порошенко в США
14 июля 2024, 23:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко, обвинила киевские власти в срыве поездки их делегации в США.
Днём ранее издание «Страна», ссылаясь на депутата Верховной Рады Софию Федину сообщило, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.

В партии политика сообщили, что власти Украины исподтишка заблокировали поездку делегации во главе с Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки.

Отмечается, что руководство Рады несколько месяцев назад получило приглашение на конвент, однако за это время так и не предоставило делегации «Европейской солидарности» разрешения на выезд.

Такой срыв визита, подчеркнули в партии, указывает на наличие проблем с демократией на Украине.

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#украина
#партия
#сша
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