Трамп прибыл в Милуоки для участия в съезде республиканцев

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в город Милуоки штата Висконсин для участия в национальном съезде Республиканской партии. Об этом в соцсети Х написал сын политика Эрик Трамп.
К посту, в котором сообщается о прибытии политика в Милуоки, Трамп-младший прикрепил видео приземления самолёта, снятое из кабины пилотов.
Ранее Трамп заявил, что несмотря на произошедшее в субботу покушение, посетит съезд Республиканской партии. Уточняется, что в ходе этого мероприятия политика официально выдвинут кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Покушение на Трампа было совершено в субботу во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.
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Ранее Трамп заявил, что несмотря на произошедшее в субботу покушение, посетит съезд Республиканской партии. Уточняется, что в ходе этого мероприятия политика официально выдвинут кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Покушение на Трампа было совершено в субботу во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.
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Анастасия Чинкова