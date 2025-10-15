15 октября 2025, 08:14

Трамп: США уничтожили судно с наркоторговцами у берегов Венесуэлы

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Вооруженные силы США атаковали судно, на котором якобы перевозили наркотики, в международных водах возле побережья Венесуэлы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.