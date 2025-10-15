Достижения.рф

США уничтожили судно с наркоторговцами

Трамп: США уничтожили судно с наркоторговцами у берегов Венесуэлы
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Вооруженные силы США атаковали судно, на котором якобы перевозили наркотики, в международных водах возле побережья Венесуэлы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.



По словам американского лидера, военный министр Пит Хегсет отдал приказ о проведении операции утром 14 октября в зоне ответственности Южного командования ВС США. Атаку не пережили шесть наркоторговцев, которые находились на борту.

Глава Белого дома подчеркнул, что судно принадлежало террористической организации, занимающейся контрабандой наркотиков. Американские военные в ходе операции не пострадали.

Ранее Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы массово покидают объединение из-за угрозы введения американских пошлин.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0