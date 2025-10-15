США уничтожили судно с наркоторговцами
Вооруженные силы США атаковали судно, на котором якобы перевозили наркотики, в международных водах возле побережья Венесуэлы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, военный министр Пит Хегсет отдал приказ о проведении операции утром 14 октября в зоне ответственности Южного командования ВС США. Атаку не пережили шесть наркоторговцев, которые находились на борту.
Глава Белого дома подчеркнул, что судно принадлежало террористической организации, занимающейся контрабандой наркотиков. Американские военные в ходе операции не пострадали.
Ранее Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы массово покидают объединение из-за угрозы введения американских пошлин.
Читайте также: