28 октября 2025, 00:29

Солистку Stoptime Логинову перевезли из спецприемника в Петербург

Фото: istockphoto / blinow61

Вокалистку музыкальной группы Диану Логинову (Наоко) доставили в 76-й отдел полиции Санкт-Петербурга из лужского спецприемника. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».