Солистку Stoptime Логинову перевезли из спецприемника в Петербург
Вокалистку музыкальной группы Диану Логинову (Наоко) доставили в 76-й отдел полиции Санкт-Петербурга из лужского спецприемника. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Ранее она отбывала 13-дневный административный арест за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, которое привело к нарушению порядка.
Гитарист Александр Орлов, чей срок заключения также составлял 12 суток, был освобожден из изолятора в Луге вечером того же дня. Однако сразу после выхода из спецприемника его задержали сотрудники полиции.
Барабанщик Владислав Леонтьев должен освободиться из лужского изолятора вечером 28 октября.
Напомним, что причиной ареста участников группы стало исполнение ими песен, авторы которых признаны иноагентами. Недавно суд вернул составителям протокол по административному делу о дискредитации ВС РФ в отношении Дианы Логиновой.
