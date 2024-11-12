Сообщили, куда сбежал бывший глава «Укрэнерго»

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Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сбежал в Польшу, передает «Инсайдер». Уточняется, что на Украине его подозревают в присвоении средств, открыто уголовное дело.
«Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий сбежал с Украины. Сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересек границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы», — гласит публикация издания в Telegram-канале.
По информации журналистов, внезапный отъезд экс-главы компании может быть связан с уголовным преследованием.
По данным источников, Кудрицкого уволили за ненадлежащую защиту энергетических объектов.
Ранее сообщалось, какое решение приняла Украина по Кураховской ТЭС.
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Никита Кротов