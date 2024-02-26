Соперница Трампа Никки Хейли лишилась поддержки крупного спонсора

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Соперница Дональда Трампа за выдвижение от Республиканской партии в качестве кандидата на пост президента США лишится финансовой поддержки крупного спонсора — организации «Американцы за процветание».
Старший советник организации «Американцы за процветание» Эмили Зайдель заявила, что в главных штатах Хейли ожидают проблемы, так что её путь к победе вряд ли «сможет расшириться». После победы на праймериз в Южной Каролине экс-президент Дональд Трамп получил возможность к середине марта набрать нужное количество голосов для того, чтобы быть назначенным кандидатом от партии республиканцев на пост главы Белого дома.
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Александр Бойцов