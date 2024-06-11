Совбез ООН принял план США по прекращению огня в Газе

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Совбез ООН проголосовал за проект резолюции США по прекращению огня в секторе Газа. Об этом информирует ТАСС.
За проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, Россия воздержалась от голосования.
Первый этап резолюции подразумевает немедленное прекращение огня, вывод военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из городов и сёл Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш внес ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей в условиях конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Первый этап резолюции подразумевает немедленное прекращение огня, вывод военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из городов и сёл Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш внес ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей в условиях конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак