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Совбез ООН принял план США по прекращению огня в Газе

СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе
11 июня 2024, 00:05
Фото: istock / travelview

Фото: istock / travelview

Совбез ООН проголосовал за проект резолюции США по прекращению огня в секторе Газа. Об этом информирует ТАСС.
За проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, Россия воздержалась от голосования.

Первый этап резолюции подразумевает немедленное прекращение огня, вывод военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из городов и сёл Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.



Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш внес ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей в условиях конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#совбез
МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения по ситуации с самолетом России
10 июня 2024, 23:48

Фото: istock / Ruma Aktar

Министерство иностранных дел Финляндии запросило разъяснения ситуации по подозрению в нарушении воздушного пространства государства. Об этом сказано в сообщении МИД.
«МИД Финляндии связался с посольством РФ в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — указано в сообщении.
В Финляндии заявили, что российское судно было в воздушном пространстве страны около двух минут.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Антти Хяккянен заявил, что самолет РФнарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива вблизи города Ловииса.

До этого сообщалось, что в Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолет
#судно
#мид
#страны
#нарушения
#рф
#финляндия
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Посол Белоруссии в России сообщил о решении проблемы роуминга к декабрю
Посол Белоруссии в России Крутой заявил о скором решении проблемы роуминга
10 июня 2024, 22:05

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между странами к декабрю 2024 года, пишет РИА Новости.
По словам посла республики в Москве Дмитрия Крутого, тема роуминга — одно из ключевых поручений глав государств. Решение планируется приурочить к 25-летию Союзного государства России и Белоруссии, которое было создано в 1999 году.

Тарифы в роуминге двух государств не будут безлимитными, поскольку это окажет слишком высокую нагрузку на операторов. Основой станут усредненные данные Международного союза электросвязи, отметил Крутой.

Речь идет о тарифе, не превышающем 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика, заключил он.

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#россия
#белоруссия
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Самолет с вице-президентом Малави Чилима мог потерпеть крушение
Nyasa Times: вице-президент Малави Чилима мог погибнуть при крушении самолета
10 июня 2024, 21:12

Фото: iStock/Kesu01

Вице-президент Малави Саулос Чилима мог погибнуть при крушении самолета.
Об этом заявила малавийская газета Nyasa Times, ссылаясь на показания очевидцев.

При этом администрация президента подтвердила факты исчезновения самолета и отмены главой Лазарусом Чаквера его поездок на Багамы и в Швейцарию.

В понедельник стало известно, что самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с радаров. По данным вещательной корпорации Би-би-си, на борту самолета Сил обороны Малави находятся еще девять человек.

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#африка
#президент
#самолет
#крушение
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В Чехии обвинили Россию в попытке поджечь пражские автобусы
Премьер Чехии: РФ финансировала сорванный поджог автобусов в Праге
10 июня 2024, 20:39

Фото: iStock/Chalabala

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил РФ в сорванной попытке поджога автобусов в Праге.
Сообщение передает Reuters.

Также, по сведениям агентства JV Press, в ночь со среды на четверг полиция Праги задержала 26-летнего иностранца из Южной Америки. Он пытался поджечь их в автобусном гараже с помощью горючего. Два дня назад злоумышленника арестовали, его обвинили в терроризме.

Фиала уверен, несостоявшийся поджог — элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Чехии.

Ранее в Южной Корее заподозрили специалистов из России в разработке спутников-шпионов для КНДР.

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#чехия
#автобусы
#поджог
#россия
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Президент России обсудил Украину с лидером Бразилии
Путин обсудил Украину с лидером Бразилии Лула да Силвой по телефону
10 июня 2024, 20:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил с лидером Бразилии Лула да Силвой по телефону, обсудив и конфликт на Украине.
Заявление появилось в официальном Telegram-канале Кремля. Путин пояснил предвыборные подходы России в связи с конференцией в Швейцарии.

В свою очередь, президент Бразилии сообщил об усилиях по созданию условий для переговоров, которые устраивали бы и Россию, и Украину.

В конце мая главы МИД КНР Ван И и советник лидера Бразилии Селсу Аморим предложили провести новую конференцию по Украине. По их мнению, она должна устраивать как Киев, так и Москву. Документ с призывом стал первым по спецоперации, подписанным КНР.

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#россия
#бразилия
#украина
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В Польше заявили, что к взрыву на заводе Mesko не причастны внешние силы
Дональд Туск: Внешние силы не причастны к взрыву на заводе Mesko в Польше
10 июня 2024, 20:11

Фото РИАНовости/Алексей Витвицкий

Внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе Mesko в Польше. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — цитирует РИА Новости слова польского политика.

В понедельник, 10 июня, на заводе Mesko произошел взрыв, есть пострадавшие. Одного человека не удалось спасти. В результате взрыва произошел пожар, его потушили.

Известно, что оружейный завод в 2022 году заключил контакт с Пентагоном о производстве переносных ЗРК для Киева. Компания также сообщала о запуске совместного с Украиной производства боеприпасов для танков.

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#пожар
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Минобороны Финляндии: российский самолёт нарушил воздушного пространство страны
10 июня 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Российский самолёт нарушил воздушное пространство Финляндии. Об этом заявили в министерстве обороны северного соседа России.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Минобороны Страны Суоми, инцидент произошёл над акваторией Финского залива утром 10 июня. Самолёт находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в двух с половиной километрах от границы.

Ранее в понедельник, 10 июня, министерство обороны РФ сообщало, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. На отдельных этапах полёта их сопровождали истребители иностранных государств.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его ведомство со всей серьёзностью относится к подозрению в нарушении территориальных границ страны. Он также добавил, что расследование возможного нарушения границы российским самолётом было начато немедленно.

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#рф
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#граница
#финляндия
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Талибы* заявили о возможности приезда в РФ трудовых мигрантов из Афганистана
10 июня 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Belyay

Несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном афганском правительстве Абдул Умари.
По его словам, представители Чеченской республики, Татарстана и других российских регионов предложили реализовывать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе. Абдул Умари также добавил, что этот вопрос поднимался на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также в ходе переговоров с представителями Дагестана.

Ранее министерство иностранных дел и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из перечня террористических организаций.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#рф
#афганистан
#мигранты
#переговоры
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Ушёл из жизни замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин
10 июня 2024, 18:54

Фото: iStock/inga

Скончался заместитель главного редактора агентства «Москва», журналист Александр Малютин. Ему было 60 лет. Об этом говорится в Telegram-канале агентства.
«Скончался заместитель главного редактора Агентства «Москва» Александр Малютин. Александр Станиславович ушел в возрасте 60 лет. Скорбим», — говорится в сообщении.

Малютин родился в Новочеркасске 4 февраля 1964 года. В Ленинграде он окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, а позднее и Военную академию тыла и транспорта.

В 1992 году он устроился на работу в газету «Коммерсантъ», где проработал семь лет. После он был редактором отдела бизнеса и финансов в «Газете.ru» и главным редактором газеты «Известия».

В Агентстве «Москва» Малютин работал с 2014 года: со дня его основания.

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#москва
#мид
#мид рф
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