Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой

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Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы воспользоваться своими связями в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки с целью взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, так он планирует «воздействовать на греческие власти». Балашов добавил, что решение споров путем насилия для Варфоломея стало в порядке вещей.
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей напомнил, что Эсфигмен уже пытались «зачистить» 21 год назад. Монастырь был взят в кольцо блокады, что привело к жертвам среди братии. Кроме этого, Балашов не исключил штурма монастыря силовиками.
Ранее на Афон была введена полиция с целью выселить «старое братство» из «мятежного» монастыря Эсфигмен. Его игумен Мефодий призвал не позволить захватить монастырь полицией. Он заявил, что обитель будут защищать монахи.
Ранее сообщалось, что бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в домогательствах. Российский священнослужитель назвал его заявления попыткой «состричь деньги», опроверг все обвинения и был готов ответить на них в суде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей напомнил, что Эсфигмен уже пытались «зачистить» 21 год назад. Монастырь был взят в кольцо блокады, что привело к жертвам среди братии. Кроме этого, Балашов не исключил штурма монастыря силовиками.
Ранее на Афон была введена полиция с целью выселить «старое братство» из «мятежного» монастыря Эсфигмен. Его игумен Мефодий призвал не позволить захватить монастырь полицией. Он заявил, что обитель будут защищать монахи.
Ранее сообщалось, что бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в домогательствах. Российский священнослужитель назвал его заявления попыткой «состричь деньги», опроверг все обвинения и был готов ответить на них в суде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова