СФ одобрил закон о дисциплинарном аресте бойцов СВО по решению командиров

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Закон, разрешающий командованию воинских частей накладывать дисциплинарный арест на бойцов спецоперации, одобрили в Совфеде. Теперь командиры ВЧ могут назначать аресты солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам при совершении ими грубых дисциплинарных проступков. Срок ареста за одно нарушение дисциплины составляет до десяти суток.
К нарушению дисциплины относится в том числе наличие у военнослужащих смартфонов во время несения службы. Однако это не касается тех, кому необходима данная техника для исполнения обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили законы о запрете треш-стримов. Поправки внесены в том числе в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Никита Кротов