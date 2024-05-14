Совфед одобрил запрет иноагентам избираться на выборах всех уровней

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Совет Федерации одобрил закон о запрете иностранным агентам избираться на выборах любых уровней. Об этом сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Она подчеркнула, что будут внесены дополнительные данные в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Согласно новым правилам, при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иноагента к сроку представления документов в избирательную комиссию.
Норма будет станет действовать во время выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.
Также законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включён Минюстом в перечень иноагентов.
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Норма будет станет действовать во время выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.
Также законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включён Минюстом в перечень иноагентов.
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Анастасия Чинкова