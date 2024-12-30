Спецборт РФ для первых лиц страны два дня находился в США

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Российский спецборт из специального летного отряда «Россия», предназначенный для полетов первых лиц государства, провел два дня в США. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные сервиса FlightRadar.
Самолет Ил-96-300 вылетел из Москвы 25 декабря, затем 26 декабря отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а позднее прибыл в Вашингтон. 28 декабря он вновь вернулся в Нью-Йорк, откуда направился обратно в Москву.
Данный спецборт ранее использовался высшими российскими чиновниками, включая Дмитрия Медведева, Сергея Лаврова и главу СВР Сергея Нарышкина, для служебных поездок. Однако цели визита в США, а также информация о пассажирах самолета в этот раз остаются неизвестными.
Официальных сообщений о визите российской делегации в США от обеих сторон не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские СМИ заявили о завершении горячей фазы СВО 30 декабря. Ожидается, что состоится «историческая встреча», которая решит дальнейшую судьбу конфликта.
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Данный спецборт ранее использовался высшими российскими чиновниками, включая Дмитрия Медведева, Сергея Лаврова и главу СВР Сергея Нарышкина, для служебных поездок. Однако цели визита в США, а также информация о пассажирах самолета в этот раз остаются неизвестными.
Официальных сообщений о визите российской делегации в США от обеих сторон не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские СМИ заявили о завершении горячей фазы СВО 30 декабря. Ожидается, что состоится «историческая встреча», которая решит дальнейшую судьбу конфликта.
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Мария Моисеева