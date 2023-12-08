Выборы президента РФ впервые будут многодневными

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Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах.
Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года.
Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15,16,17 марта.
Отмечается, что многодневные выборы пройдут в России впервые.
Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, будет ли действующий глава государства Владимир Путин баллотироваться на следующий президентский срок. Однако спикер Кремля выразил уверенность, что если российский лидер примет такое решение, то безоговорочно победит в выборах.
О том, кто намерен принять участие в предвыборной гонке в 2024 году, читайте в материале «Радио 1».
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Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15,16,17 марта.
Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, будет ли действующий глава государства Владимир Путин баллотироваться на следующий президентский срок. Однако спикер Кремля выразил уверенность, что если российский лидер примет такое решение, то безоговорочно победит в выборах.
О том, кто намерен принять участие в предвыборной гонке в 2024 году, читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Крестьянова