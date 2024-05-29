Спикер Верховной Рады Стефанчук ответил Путину о легитимности Зеленского

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Владимир Зеленский является президентом Украины, пока не закончится военное положение в стране. Такое заявление сделал спикер Рады Руслан Стефанчук после слов российского лидера Владимира Путина об отсутствии условий продления президентства в Конституции Украины.
«Рекомендовал бы любознательным читателям обратить внимание на часть 1 статьи 108 (Конституции Украины - ред.): «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — написал Стефанчук в соцсети Facebook*.
Таким образом, он отметил, что Зеленский остаётся президентом. Однако он всё же выразил опасение, что некоторые украинские политики будут цитировать «российские нарративы» о нелегитимности украинского лидера.
Накануне Путин заявил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, а о полномочиях главы государства там ничего не сказано.
Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Президентские выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили из-за введённого военного положения.
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Элина Позднякова