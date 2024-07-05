В США объявили о решающих 48 часах карьеры Байдена

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Следующие 48 часов будут иметь решающее значение для политической карьеры президента США Джо Байдена после провала дебатов, передает CNN.
По данным телеканала, политик даст интервью ABC в пятницу, 5 июля. Отмечается, что для главы Белого дома это будет сложнее, чем последние дебаты. Публичные выступления Байдена теперь будут оцениваться на предмет ошибок и признаков уязвимости, говорится в сообщении.
После провала на дебатах президент США «отчаянно борется» за спасение своей политической карьеры. Но все больше и больше людей сомневаются в победе Байдена на президентских выборах в США 11 мая.
По данным телеканала, образ «бестолкового, слабого и борющегося» американского лидера запечатлелся в сознании 50 миллионов зрителей.
Ранее информационное агентство Politico сообщило, что речь Байдена поставила его в худшее положение за все время выборов 2024 года. Автор материала добавил, что сейчас все больше избирателей говорят, что у них более негативное мнение об американском лидере, «чем когда-либо прежде».
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После провала на дебатах президент США «отчаянно борется» за спасение своей политической карьеры. Но все больше и больше людей сомневаются в победе Байдена на президентских выборах в США 11 мая.
По данным телеканала, образ «бестолкового, слабого и борющегося» американского лидера запечатлелся в сознании 50 миллионов зрителей.
Ранее информационное агентство Politico сообщило, что речь Байдена поставила его в худшее положение за все время выборов 2024 года. Автор материала добавил, что сейчас все больше избирателей говорят, что у них более негативное мнение об американском лидере, «чем когда-либо прежде».
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Александр Климов