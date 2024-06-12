США анонсировали новые санкции против России

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Соединенные Штаты в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против Российской Федерации. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.
«На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран «Большой семерки», — сказал он в ход брифинга.Кирби отметил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут направлены на «организации и сети», которые, по его словам, помогают России закупать иностранную продукцию. Он уточнил, что санкции будут призваны оказать давление на российский военно-промышленный комплекс.
Ранее в МИД КНР заявили, что третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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