Россия требует вывода ЯО США из Европы
МИД России настаивает на выводе ЯО США из Европы
Россия потребовала вывести всё американское ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его обслуживания на европейском континенте. С таким заявлением 9 июня выступил глава российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Дипломат подчеркнул, что размещённое в Европе американское ядерное оружие по своим характеристикам фактически является стратегическим. Дальность его поражения достигает ключевых объектов российской инфраструктуры.
«Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», — приводит слова Белоусова ТАСС.
Ранее российский посол назвал одну из главных стран-спонсоров киевского режима. Она дала Украине около 1,2 миллиарда долларов с 2022 года.