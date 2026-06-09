Россия требует вывода ЯО США из Европы

09 июня 2026, 22:58

МИД России настаивает на выводе ЯО США из Европы

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Россия потребовала вывести всё американское ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его обслуживания на европейском континенте. С таким заявлением 9 июня выступил глава российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.





Дипломат подчеркнул, что размещённое в Европе американское ядерное оружие по своим характеристикам фактически является стратегическим. Дальность его поражения достигает ключевых объектов российской инфраструктуры.





«Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», — приводит слова Белоусова ТАСС.