США объявили о начале операции против ИГИЛ* в Сирии
Глава Пентагона Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в Сирии
Американская армия начала наносить удары по объектам и живой силе ИГИЛ* в Сирии. Об этом в соцсети X написал глава Пентагона Пит Хегсет.
Чиновник отметил, что атака Вооружённых сил США связана с актом возмездия. Ранее Пентагон заявлял, что в результате террористической атаки в Пальмире погибли двое американских военнослужащих и переводчик.
«Войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия», — объявил Хегсет.Недавно на ликвидацию американских военных в Сирии отреагировал президент США Дональд Трамп. Он пообещал жёсткий ответ и заявил о непричастности сирийского правительства к теракту.