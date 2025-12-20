США объявили о начале операции против ИГИЛ* в Сирии

20 декабря 2025, 02:33

Глава Пентагона Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в Сирии

Фото: iStock/icholakov

Американская армия начала наносить удары по объектам и живой силе ИГИЛ* в Сирии. Об этом в соцсети X написал глава Пентагона Пит Хегсет.





Чиновник отметил, что атака Вооружённых сил США связана с актом возмездия. Ранее Пентагон заявлял, что в результате террористической атаки в Пальмире погибли двое американских военнослужащих и переводчик.



«Войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия», — объявил Хегсет.