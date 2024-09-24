Стало известно об угрозах со стороны США Турции

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США особо контролируют банковские операции Турции с российской стороной с середины текущего месяца. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.
«С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией. — Прим. ред.). Она (политика. — Прим. ред.) приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона», — говорится в публикации.Собеседник агентства заметил, что подобное положение вещей наблюдалось с января 2023 года, но сейчас ситуация носит «жесточайший характер». Речь идет о запросах источников переводов.
«…Пока решения (сложившейся ситуации с получением переводов — прим. ред.) нет», — резюмировал источник.Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать рассмотрение гаагским арбитражем дела против России.
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