11 августа 2025, 23:15

Захарова прокомментировала инициативу об исключении русского языка на Украине

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим «групповым быдлом», комментируя инициативу уполномоченного по защите государственного языка Украины Елены Ивановской об исключении русского языка из перечня защищаемых языков.





Захарова в своем Telegram-канале резко отреагировала на предложение нового украинского омбудсмена Елены Ивановской исключить русский из списка языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.





«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло», — написала дипломат.



«Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим — это и есть групповое быдло».

