США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль 14 апреля

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Власти США предупредили, что Иран может напасть на Израиль утром 14 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Неназванный американский чиновник сообщил, что вероятность нападения войск Ирана на Израиль в первые часы воскресенья крайне велика.
По сообщениям официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, страна активно готовится к возможному нападению. Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в готовность, в небе находятся несколько десятков военных самолётов, ведутся постоянные переговоры со стратегическими партнёрами, во всех учебных заведениях страны отменены занятия.
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Анастасия Чинкова