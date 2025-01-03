Подрыв Tesla Cybertruck в США: личность и военная карьера виновного связаны с ВСУ, подробности

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Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января 2025 года привлек внимание как общественности, так и правоохранительных органов. Расследование выявило множество неожиданных фактов о личности подозреваемого — бывшего сержанта американского спецназа Мэттью Ливельсбергера. Оказывается, он служил на Украине, пишут газеты The Guardian и USA Today. Подробную информацию о подозреваемом и самом теракте читайте в материале «Радио 1».
Кто такой Мэттью Ливельсбергер?Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве Cybertruck, служил в американской армии с 2006 года, сначала на действительной службе, а затем в Национальной гвардии и резерве. Ему было 37 лет.
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Он был членом элитного подразделения «Зеленые береты» и проходил службу в регионах, требующих высокого уровня подготовки: Афганистане, Таджикистане, Грузии, Демократической Республике Конго и на Украине.
Ливельсбергер и УкраинаУчастие Ливельсбергера в обучении украинских военных вновь подняло вопрос о роли США в конфликте. Официальные лица из Белого дома заявили, что американские военные не направлялись на Украину для участия в боевых действиях.
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Тем не менее Telegram-канал Shot обнаружил фото 2016 года, на котором Ливельсбергер позирует в футболке с украинским лозунгом.
К тому же, шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл доложил, что до совершения теракта Ливельсбергер был в отпуске в Германии. Там он служил в Десятой группе специального назначения, которое, как известно, с 2014 года помогало с обучением сил ВСУ.
Детали взрыва Cybertruck у отеля Trump InternationalВзрыв произошел возле знаменитого отеля в Лас-Вегасе 1 января. Электромобиль Tesla Cybertruck, арендованный через сервис каршеринга Turo, подорвался. В результате погиб сам Ливельсбергер. Еще один человек пострадал, получив серьезные ожоги.
Фото: iStock/trikolor
Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл на брифинге ФБР заявил, что Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом.
«Я готов назвать это самоубийством с последовавшим сразу за ним взрывом. Я не даю этому никаких других ярлыков», — заявил шериф, ссылаясь на желание многих людей назвать происшествие терактом.В автомобиле были обнаружены военный билет Ливельсбергера, паспорт и оружие. CBS сообщает, что тело в машине сгорело до неузнаваемости, но подтверждение идентификации возможно с помощью анализа ДНК.
Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Telegram-канал Mash передает, что внутри электрокара было СВУ и показывает видео подрыва. Следователи из ФБР подозревают, что Ливельсбергер устроил атаку не один — у него были пособники.
Основатель Tesla Илон Маск отметил в соцсети X, что конструкция Cybertruck минимизировала последствия взрыва: ударная волна была направлена вверх, что позволило избежать разрушений вблизи отеля.
Фото: iStock/Mylo Kaye
Связи с терактом в Новом ОрлеанеОдновременно со взрывом в Лас-Вегасе в Новом Орлеане произошел теракт: водитель пикапа въехал в толпу людей и открыл огонь по собравшимся. Подозреваемым в стрельбе стал 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, также имеющий военное прошлое. У него при себе был флаг ИГИЛ*.
Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
Как сообщает SHOT, оба подозреваемых служили на одной базе Форт-Либерти в Северной Каролине. Однако, уверяет CBS, их время службы не пересекалось. Связи между происшествиями на данный момент не установлены, но не исключаются.
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Мария Моисеева