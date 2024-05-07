В Пентагоне заявили о расследовании поездки задержанного в России военного

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Армия США расследует подробности поездки задержанного на территории Российской Федерации военнослужащего Гордона Блэка. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, передает РИА Новости.
«Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки», — сообщила Сингх.Уточняется, что военный прибыл во Владивосток из Китая, ранее он находился в Южной Корее. Сингх отметила, американским военнослужащим запрещено совершать несогласованные поездки в Россию.
Представитель ведомства добавила, что по результатам проверки будут определены последствия для Блэка.
Как сообщало издание Associated Press, 34-летний американец служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. По данным телеканала NBC News, Блэк приехал в Россию, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения.
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Алина Юрчак