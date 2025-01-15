США расширили санкционный список против России

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Минфин США расширил санкционный список в отношении России. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Под ограничения подпали 16 физических лиц за предполагаемые связи с РФ. Уточняется, что среди них — граждане КНР, России Турции и ФРГ. В соответствующем списке также указаны: АО «Военторг», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Тамбовский пороховой завод и другие.
До этого Вашингтон ввел санкции против более 200 компаний и физических лиц, которые связаны с российским энергетическим сектором.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает адекватный ответ на санкции США против российского нефтяного сектора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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До этого Вашингтон ввел санкции против более 200 компаний и физических лиц, которые связаны с российским энергетическим сектором.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает адекватный ответ на санкции США против российского нефтяного сектора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова