В Германии произошёл скандал из-за слов Мерца о мигрантах
Канцлер Фридрих Мерц неосторожным словом о мигрантах обрушил свой рейтинг
Канцлер Германии Фридрих Мерц спровоцировал многонедельный скандал своим заявлением о миграционной политике.
Как пишут «Известия», Мерц осудил прежнюю стратегию в отношении мигрантов.
«Власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и уже далеко продвинулись в решении проблемы, но в облике наших городов эта проблема всё ещё присутствует», — сказал канцлер.Оппоненты расценили его слова как дискриминационные и расистские. В интернете начали распространять образцы жалоб в полицию на политика, а активисты организуют митинги.
Отмечается, что скандал настроил против Мерца не только часть избирателей, но и некоторых членов его собственной партии. Рейтинг канцлера опустился до рекордного минимума с момента его вступления в должность в мае 2025 года.