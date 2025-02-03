Россиянам рассказали о новом мошенничестве через якобы акцию от Wildberries

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МВД России предупредило о новой фишинговой схеме, маскирующейся под акции маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства «Вестник Киберполиции России».
«Новая схема для фишинга Wildberries, для реализации которой мошенники просто слегка изменили уже существующую акцию от WB и T2 мобайл, разместив её на поддельном домене GIFT-WILDBERRIES.RU», — предупредил канал.По сути, мошенники создали поддельный сайт GIFT-WILDBERRIES.RU, предлагая пользователям авторизоваться и передать доступ к личному кабинету. Акция якобы должна была предоставить пользователям сертификат магазина на четыре тысячи рублей. Однако настоящий Wildberries ее давно завершил.
Пресс-служба Wildberries уже сообщила, что ресурс заблокирован. Уточняется, что за 2024 год выявлено огромное количество фальшивых доменов, выдающих себя за сайт маркетплейса.
«Всего за 2024 год Wildberries и Russ выявила и заблокировала более 3000 фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса», — отметила компания в Telegram.Ранее жителям Подмосковья рассказали, как отличить фейковую квитанцию от настоящей. Жертвами злоумышленников в основном становятся те, кто оплачивает услуги ЖКХ по QR-коду через приложение банка. Люди сканируют электронный код, переводят по нему оплату, а вместе с ней уходят и все личные данные. Подробнее о то, как не стать жертвой обмана, читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева