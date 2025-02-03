США ​потребовали редкоземельные металлы с Украины в обмен на свою помощь

Фото: iStock/Andrii Atanov
Администрация Дональда Трампа заинтересована в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на поддержку США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, как передает ТАСС.
«У них (Киев) отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят. (...) Мы хотим, чтобы то, что мы вкладываем, было гарантировано. Мы быстро и помногу даем им деньги. Мы даем им оборудование», — подчеркнул Трамп.Президент США также упомянул, что страны ЕС оказывают меньше помощи Киеву.
Ранее Трамп сообщил о планах провести встречи с Россией и Украиной. В то же время Владимир Зеленский заявил, что, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, Киеву нужно перейти к процессу мирного урегулирования конфликта с РФ.
Читайте также:
В СВР узнали о готовящемся плане НАТО избавиться от Зеленского на Украине
«Не хотим раскрывать карты»: Стало известно, что НАТО держит в тайне от Путина
Орбан раскрыл страшную правду о конфликте на Украине
Мария Моисеева