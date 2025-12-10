Стало известно, что на самом деле означает его призыв к выборам на Украине
Политолог Бардин: Трамп использует выборы как рычаг влияния на Киев
Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине является инструментом давления на Киев. Так считает член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Максим Бардин.
Напомним, 9 декабря Трамп заявил, что на Украине пора провести выборы президента.
Бардин считает, что президент США использует такие заявления для оказания давления на Киев.
«Заявление о необходимости проведения выборов на Украине — это не более чем элемент давления на Владимира Зеленского. Трамп продолжает давить на него, используя различные рычаги — сначала через окружение, теперь через публичные заявления», — уточнил эксперт в разговоре с Pravda.Ru.
По его словам, для Трампа важно показать, кто реально контролирует ситуацию, а также что именно его подход приведёт к миру на Украине.
Тем временем социолог Евгений Копатько отметил, что если выборы будут проводиться нынешним политическим режимом, то речь, вероятно, пойдет о трансформации власти и придании дополнительной легитимности.
«Получается, что если выборы будут проведены, а это можно будет сделать даже в условиях военных действий, так как Россия может пойти на этот компромисс, то власть на Украине закрепит или подтвердит свою легитимность, в том числе и с точки зрения международного права. Поэтому для России такие выборы станут не особо выгодной историей», — пояснил Копатько для Общественной Службы Новостей.
Он также усомнился в легитимности возможных выборах на Украине в условиях отсутствия равновесной возможности участия.