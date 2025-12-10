10 декабря 2025, 18:07

Политолог Бардин: Трамп использует выборы как рычаг влияния на Киев

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине является инструментом давления на Киев. Так считает член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Максим Бардин.





Напомним, 9 декабря Трамп заявил, что на Украине пора провести выборы президента.



Бардин считает, что президент США использует такие заявления для оказания давления на Киев.





«Заявление о необходимости проведения выборов на Украине — это не более чем элемент давления на Владимира Зеленского. Трамп продолжает давить на него, используя различные рычаги — сначала через окружение, теперь через публичные заявления», — уточнил эксперт в разговоре с Pravda.Ru.

«Получается, что если выборы будут проведены, а это можно будет сделать даже в условиях военных действий, так как Россия может пойти на этот компромисс, то власть на Украине закрепит или подтвердит свою легитимность, в том числе и с точки зрения международного права. Поэтому для России такие выборы станут не особо выгодной историей», — пояснил Копатько для Общественной Службы Новостей.