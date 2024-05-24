США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

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Соединённые Штаты заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом более одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», — информирует ведомство.Под этим подразумеваются корабли класса «Констеллейшн», представляющие собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.
В исполнении контракта будут задействованы предприятия, расположенные в штатах Нью-Йорк, Висконсин. Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину и другие. Работы должны завершиться к апрелю 2030 года.
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