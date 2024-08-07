В Белом доме впервые высказались о наступлении ВСУ в Курской области

Фото: iStock/lucky-photographer
США просят власти Украины предоставить им разъяснения о событиях в Курской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, его слова передает агентство Reuters.
В Вашингтоне отметили, что уже известно об использовании ВСУ американской военной техники для атаки на Курскую область.Там добавили, что позиция США в части применения американского оружия по территории России не изменялась, то есть разрешения не было.
По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.
По его словам, ВС РФ смогли остановить продвижение противника в глубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносились удары артиллерией, авиацией и ракетных войск.
Читайте также:
Озвучены потери ВСУ при атаке на Курскую область
Алаудинов оценил шансы ВСУ для захвата Курской области
ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации людей из Суджи
По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.
По его словам, ВС РФ смогли остановить продвижение противника в глубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносились удары артиллерией, авиацией и ракетных войск.
Читайте также:
Озвучены потери ВСУ при атаке на Курскую область
Алаудинов оценил шансы ВСУ для захвата Курской области
ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации людей из Суджи
Элина Позднякова