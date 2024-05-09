Радио1
Главная / Новости / Политика/ США заявили, что работают над новыми пакетами военной помощи Украине

США заявили, что работают над новыми пакетами военной помощи Украине

Миллер: США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
09 мая 2024, 00:33
Фото: istock / Andrii Atanov

Фото: istock / Andrii Atanov

Соединенные Штаты ведут работу над новыми пакетами военной помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, передают РИА Новости.
«Мы работаем над другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — сказал он.
Штаты передадут Украине практически 61 миллиард долларов. Из них 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемого ей оружия со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».



Ранее журналист-международник Рустем Сафронов высказал мнение о том, что настоящей целью США на Украине является накаление обстановки в стране для ослабления России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником

Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

#сша
#новости
#помощь
#финансирование
#украина
Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана, заявил Путин
Путин: РФ ждёт поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году
09 мая 2024, 01:19

Фото: сайт Кремля

Российская Федерации ожидает поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году. Обл этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости.
«Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», — заявил российский лидер.
Как утверждает Путин, Россия наращивает объем закупок из Узбекистана каждый год. Российский лидер заверил, что сотрудничество в области сельского хозяйства будет развиваться.

Ранее МИД Узбекистана предупредил граждан о новых условиях въезда в Казахстан из-за России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником

Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

#россия
#владимир путин
#овощи
#сотрудничество
#фрукты
#поставки
#узбекистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин сообщил о рекордном объеме товарооборота России и Армении
Путин: в 2023 году товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов
09 мая 2024, 00:33

Фото: сайт Кремля

Товарооборот Российской Федерации и Армении превысил 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом информирует ТАСС.
«За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением экспорта армянского в нашу сторону», — заявил глава государства.
Путин обратил внимание, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было» и данный показатель стал рекордным.

Переговоры Путина и Пашиняна прошли 8 мая после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча лидеров стран стала первой с декабря 2023 года.

Сейчас российский лидер проводит беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Читайте также:

Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине

«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником

Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

#владимир путин
#президент
#рост
#встреча
#лидер
#переговоры
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле продлились чуть больше часа
09 мая 2024, 00:06

Фото: сайт Кремля

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна закончились в Кремле. Встреча заняла чуть больше часа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к переговорам.
Главы государства провели двустороннюю встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени российского президента в честь лидеров стран СНГ и президента Кубы.

В начале встречи Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе.

В настоящее время глава государства беседует с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Ранее Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине

«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником

Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

#встреча
#путин
#рф
#переговоры
#владимир путин
#никол пашинян
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику
Захарова: МИД РФ работает с Мексикой по случаям отказа ргоссиянам во въезде
08 мая 2024, 23:55

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала российским туристам учитывать риски при планировании поездок в Мексику. Таким образом она прокомментировала участившиеся случаи отказов гражданам России во въезде в страну, соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
«Настаиваем на необходимости <..> принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — заявила дипломат.
Стоит отметить, что в Мехико не вводились дополнительные ограничения миграционного законодательства, но в случае появления каких-либо подозрений представители службы безопасности имеют право отказать в пересечении границы.

В латиноамериканской стране уточнили, что наличие необходимых документов и билета на обратную дрогу, брони в гостинице не являются гарантией успешной попытки въезда.

Читайте также:

Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине

«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником

Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
#мид
#мария захарова
#ограничения
#меры
#мид рф
#заявление
#право
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине
Журналист Сафронов: Задача США на Украине – ослабить Россию
08 мая 2024, 22:41

Фото: iStock/ValleraTo

Журналист-международник Рустем Сафронов высказал мнение о том, что настоящей целью США на Украине является накаление обстановки в стране для ослабления России.
«Задача Штатов — как можно дольше продолжать этот конфликт и ослаблять Россию. Всерьёз о поражении России на Западе думать не могут. Они понимают, что для России это вопрос экзистенциальный, вопрос выживания», — отметил в беседе с Pravda.Ru Сафронов.

При этом появилась информация о том, что страны НАТО во главе с США приняли решение об отказе от идеи вводить войска на Украину. Экс-сенатор, лидер российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал это сообщение, отметив, что если это правда, то этот является лицемерием со стороны Запада.

«НАТО приняло решение немножко остудить свои головы. Я думаю, это связано с заявлением Министерства обороны, которое начало учения нестратегических ядерных сил. Но ситуация не станет слабее, она будет усиливаться. Количество оружия будет увеличиваться, наёмников будут давать. Но это до поры до времени. Это сжатие пружины со стороны НАТО, которое закончится», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.

Читайте также:

Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несёт огромную опасность

Раскрыты планы Австрии по вступлению в НАТО

МИД РФ: НАТО ведёт к открытому вооружённому столкновению с Россией
#сша
#конфликт
#нато
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Мединский: для Европы 9 мая не праздник, так как там правят потомки нацистов
08 мая 2024, 22:33

Фото: РИА Новости/Софья Сандурская

Почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, а теперь там правят потомки выживших нацистов и предателей. Именно по этой причине для них 9 мая не является праздником. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в матераиле для портала «История.рф».
«История свидетельствует: в 1941-м на СССР напали не только «немецко-фашистские захватчики». Но и почти вся континентальная Европа. За исключением, пожалуй, братьев – сербов и греков», — напомнил Мединский.
Он напомнил, что против Советского союза сражались армии Германии, Румынии, Италии, Венгрии, Финляндии, а также испанская дивизия, французский легион, армейские части из Словакии и Хорватии и другие. Мединский добавил, что Брестскую крепость вместе с немцами штурмовали австрийцы, а Одессу и Севастополь – румыны. Последние при поддержке итальянцев и венгров наступали на Сталинград и Кавказ.

«Самонадеянные идиоты», — констатировал Мединский.

Читайте также:

В Германии 8 и 9 мая запретят флаги России и георгиевские ленты на мемориалах

Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии

Российские военные поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
#история
#военные
#европа
#ссср
#севастополь
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
Эрдоган: инициативы по Украине без участия РФ имеют мало шансов на успех
08 мая 2024, 22:15

Фото: сайт Кремля

Односторонние мирные инициативы по Украине без участия РФ будут малоуспешными. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера, передаёт РИА Новости.
«В украинско-российской войне не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира, подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир. Односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — заявил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что швейцарская конференция по Украине явно не нацелена на результат. По его словам, без участия России нельзя говорить о серьёзных ожиданиях.

Ранее правительство Швейцарии сообщило, что на конференцию были приглашены 160 делегаций. Россия в их число не входит.

Читайте также:

МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине

Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии

В посольстве РФ в Швейцарии осудили проведение мирной конференции без России
#россия
#правительство
#мид
#страны
#саммит
#дмитрий песков
#конференция
#мир
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигрантов из Узбекистана предупредили об изменениях въезда в Казахстан из-за России
МИД Узбекистана предупредил граждан о новых условиях въезда в Казахстан из-за РФ
08 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/rarrarorro

Гражданам Узбекистана, которые планируют поехать в Казахстан, необходимо убедиться в том, что они не имеют препятствий для въезда не только в республику, но и в Россию. Об этом говорится в сообщении узбекского МИД.
«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае выявления казахстанскими властями у гражданина Узбекистана каких-либо нарушений во время пребывания в России, в том числе неоплаченного штрафа, его могут не впустить в страну или не выпустить из неё.

Читайте также:

Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай

Казахстан опроверг обвинения в передаче авиационной техники на нужды ВСУ

Героя СВО могут депортировать в Узбекистан и посадить в тюрьму
#проверка
#казахстан
#узбекистан
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Генерал Армагеддон вернулся?»: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Москву
Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию
08 мая 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, а видео, на котором он якобы вылетает в Москву, снято ещё полгода назад. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник из окружения Суровикина.
«Он в Африке», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что видео, распространяемое в различных Telegram-каналах, было снято ещё полгода назад.

Ранее военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете. Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!». Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».

О возможном возвращении Суровикина из Африки начали писать в Telegram-каналах еще на прошлой неделе. Сообщалось о начале подготовке к восстановлению генерала в должности.

Напомним, экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина освободили от должности в августе 2023.

Читайте также:

Суровикин после мятежа Пригожина оказался в храме: где теперь служит генерал

Генерал Суровикин был замечен в Алжире

Baza: Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ
#видео
#кадры
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф