США заявили, что работают над новыми пакетами военной помощи Украине

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Соединенные Штаты ведут работу над новыми пакетами военной помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, передают РИА Новости.
«Мы работаем над другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — сказал он.Штаты передадут Украине практически 61 миллиард долларов. Из них 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемого ей оружия со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».
Ранее журналист-международник Рустем Сафронов высказал мнение о том, что настоящей целью США на Украине является накаление обстановки в стране для ослабления России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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