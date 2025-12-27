В Белом доме назвали время встречи Трампа с Зеленским
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся 28 декабря в штате Флорида. Об этом говорится на сайте Белого дома.
В графике американского лидера приводятся время и место переговоров. Ожидается, что они начнутся в 15:00 по местному времени (23:00 мск) в городе Палм-Бич, где находится частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, в которой он остановился на выходные. На его встрече с Зеленским также планируется присутствие представителей прессы. Это подтверждает информацию корреспондента портала Axios Барака Равида.
Ранее Зеленский заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине, над которым работала его команда, готов на 90%. По его словам, подготовлены первые проекты нескольких документов. Позже он отметил, что намеревается заключить соглашение после предстоящих переговоров с Трампом.
