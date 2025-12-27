В Белом доме назвали время встречи Трампа с Зеленским

27 декабря 2025, 09:08

Белый дом: Трамп и Зеленский встретятся в 23:00 мск в Палм-Бич

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся 28 декабря в штате Флорида. Об этом говорится на сайте Белого дома.