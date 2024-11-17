Стал известен кандидат в канцлеры Германии

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Вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека выдвинули в качестве кандидата на пост канцлера Германии от партии «Зеленых» на досрочных выборах. Об этом сообщает немецкое издание Zeit. Его избрали, как отмечается, на федеральном партийном съезде.
«Федеральный министр экономики Роберт Хабек будет кандидатом на пост канцлера от «Зеленых». Делегаты избрали его на федеральном партийном съезде в Висбадене», — сказано в материале.Хабек, уточняет издание, был единственным претендентом из партии «Зеленых».
Напомним, Канцлер Шольц заявил, что был вынужден попросить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, чтобы предотвратить ущерб для страны. Основной причиной стал отказ Линднера поддержать увеличение расходов на Украину и инвестиции в будущее Германии в проекте бюджета на 2025 год. Это запустило череду событий, приведших к развалу правящей коалиции партий в ФРГ.
В начале 2025 года Шольц также намерен запросить вотум доверия у бундестага, чтобы провести досрочные выборы в марте.
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