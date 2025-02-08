Стал известен владелец поврежденного в финском заливе российского кабеля

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Кабель компании «Ростелеком» поврежден в Балтийском море на фоне внешнего воздействия. Об этом пишет РИА Новости.
«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель «Ростелекома». <…> Ведутся восстановительные работы», — уточнили в «Ростелекоме».Специалисты подчеркнули, что повреждение кабеля никак не сказалось на обслуживании абонентов.
Ранее сообщалось, что в финском заливе на территории свободной экономической зоны российское судно ремонтирует кабель РФ. Российская сторона проинформировала береговую охрану о случившемся, а также о необходимости проведения ремонтных работ.
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Никита Кротов